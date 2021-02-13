"Идеальное предложение": выпуск 6

Герой Владимир встречается с девушкой Ангелиной со школы. Их отношения прошли испытание временем и разлукой. Ангелина дождалась Владимира из армии, а сейчас они вместе переехали в Москву.

Молодые люди вместе ведут мероприятия, поют. Их многое объединяет. Но герой волнуется, не упустил ли он свой шанс, не перегорела ли его девушка? Ведь они так долго вместе и в последнее время часто ругаются.

Владимир копит в себе злость и потом срывается, может вспылить. Ради будущей семьи он готов научиться управлять своим гневом, а чтобы сделать идеальное предложение, готов написать и спеть собственную песню специально для Ангелины. Но поможет ли это ему услышать "да"?