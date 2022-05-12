В Москве у офиса авиакомпании Turkish Airlines сформировалась очередь

У офиса Turkish Airlines в Москве выстроились огромные очереди. Многие не смогли купить билеты онлайн и пришли за ними лично.

Компания приостановила работу с платежной системой "Мир". Как рассказали клиенты, при попытке оплаты на сайте отображается ошибка, либо сообщение об обработке операции, но деньги при этом не списываются. Платежи не прошли, в частности, с карт ВТБ, Сбера, Альфы и "Тинькофф". Позже банки сообщили, что даже не получали запросов на транзакцию от компании.

При этом у некоторых через сайт получилось оплатить картой "Мир" дополнительные услуги – фиксирование цены или багаж. Также без проблем оплата проходит с карт зарубежных банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.