12 января, 12:15Общество
Продажи новогодних подарков выросли в 1,5 раза в РФ за 2023 год
Москвичи готовятся отмечать старый Новый год. По всей столице проходят праздничные мероприятия и работают катки, жители города ходят в кинотеатры, развлекательные центры и рестораны.
По данным специалистов маркетплейсов, продажи новогодних подарков в РФ выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средний чек вырос на 30% за аналогичный период.
Чем москвичи занимались на новогодних праздниках? И на какие товары тратили деньги жители столицы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.