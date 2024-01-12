Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 12:15

Общество

Продажи новогодних подарков выросли в 1,5 раза в РФ за 2023 год

Продажи новогодних подарков выросли в 1,5 раза в РФ за 2023 год

Ясная погода установилась в столице днем 12 января

Похолодание ожидается в столице до 14 января

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Синоптики предупредили москвичей об аномальных холодах

"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 января

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 88%

Столичные парки подготовили развлекательную программу на старый Новый год

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 12 января

Мастер-классы и тренинги для москвичей пройдут в центрах "Моя карьера" и "Моя работа"

Москвичи готовятся отмечать старый Новый год. По всей столице проходят праздничные мероприятия и работают катки, жители города ходят в кинотеатры, развлекательные центры и рестораны.

По данным специалистов маркетплейсов, продажи новогодних подарков в РФ выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средний чек вырос на 30% за аналогичный период.

Чем москвичи занимались на новогодних праздниках? И на какие товары тратили деньги жители столицы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика