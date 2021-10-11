Звезды о буллинге: Елена Ханга читает историю Анжелики из Калуги

Перед школой Анжелика каждое утро наносила на лицо и шею тональный крем на несколько тонов светлее, чтобы окружающим был менее заметен ее натуральный темный цвет кожи. Оскорбительные выкрики сопровождали ее не только в учебном заведении: обидные слова кричали взрослые на улице, а подростки не давали девочке спокойно жить. Чтобы лишний раз не сталкиваться со своими обидчиками, она научилась залезать в квартиру на втором этаже через балкон. Но однажды, пока девочка перелезала через балконные перекрытия, на горизонте показались ее обидчики. Школьница неудачно спрыгнула, сломала ногу и начала стучаться в двери соседнего подъезда. Телеведущая Елена Ханга читает историю Анжелики из Калуги для спецпроекта Москвы 24 о буллинге.