Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 18:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности в столице введен до утра 12 июня

Желтый уровень погодной опасности в столице введен до утра 12 июня

Большие уличные зеркала установили в подмосковных Химках

Депутат ГД Буцкая рассказала о правах отцов, воспитывающих детей

"Интервью": Татьяна Буцкая – о Годе семьи

Депутат ГД Буцкая прокомментировала введение ГОСТа на игрушки

Синоптики заявили, что московский климат подходит для зарождения торнадо

"Атмосфера": дождь и гроза ожидаются в Москве 12 июня

Депутат ГД Буцкая рассказала о предмете "Семьеведение"

Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 июня ожидаются дожди, которые могут сопровождаться градом, грозой и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Тем временем все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а ремонтные бригады будут дежурить круглосуточно. В комплексе городского хозяйства сообщили, что заранее проверили системы водоотведения, почистили элементы дренажной системы, стоки и колодцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика