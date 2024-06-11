Желтый уровень погодной опасности в столице введен до утра 12 июня

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 июня ожидаются дожди, которые могут сопровождаться градом, грозой и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Тем временем все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а ремонтные бригады будут дежурить круглосуточно. В комплексе городского хозяйства сообщили, что заранее проверили системы водоотведения, почистили элементы дренажной системы, стоки и колодцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.