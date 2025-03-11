В Москве проведут около 14 тыс процедур ЭКО по ОМС до конца года

В Москве проведут около 14 тысяч процедур ЭКО по ОМС до конца года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что такое количество стало возможным благодаря программе поддержки репродуктивного здоровья, которую запустили в мегаполисе в прошлом году. Планируется, что программа позволит увеличить количество женщин, которые смогут сделать процедуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.