Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 12:45

Общество

В Москве проведут около 14 тыс процедур ЭКО по ОМС до конца года

В Москве проведут около 14 тыс процедур ЭКО по ОМС до конца года

"Атмосфера": 8 градусов тепла ожидается в Москве вечером 11 марта

Температура воздуха в Москве поднимется до 15 градусов 11 марта

"Доктор 24": сомнолог рассказал, как определить цифровую деменцию

"Доктор 24": стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

"Это Москва. Общество": зверская работа

Спасатели призвали москвичей не выходить на лед

Всепогодные камеры показали, какие метеоусловия установились в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 59% 11 марта

В Москве проведут около 14 тысяч процедур ЭКО по ОМС до конца года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что такое количество стало возможным благодаря программе поддержки репродуктивного здоровья, которую запустили в мегаполисе в прошлом году. Планируется, что программа позволит увеличить количество женщин, которые смогут сделать процедуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика