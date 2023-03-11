16:30Общество
Неваляшку установили для медведя Диксона в Московском зоопарке
В Московском зоопарке в вольере белого медведя Диксона установили большую неваляшку. Это напоминающий детскую игрушку тренажер, представляющий из себя пластиковый буй с утяжелителем.
Диксона в прошлом году нашли на одноименном острове в Красноярском крае. У зверя было огнестрельное ранение и парализованы задние лапы. Сейчас хищник проходит реабилитацию под присмотром московских специалистов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.