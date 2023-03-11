Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Общество

Неваляшку установили для медведя Диксона в Московском зоопарке

Неваляшку установили для медведя Диксона в Московском зоопарке

В Москву вернулись январские морозы

Москвичам рассказали о ситуации с биометрическими загранпаспортами

Новости часа: ВС РФ уничтожили американские РЛС в ДНР

Москвичам рассказали, когда наступит климатическая весна

В столицу вернулись январские морозы

В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов

В Москву вернулись январские морозы

В РФ возобновят выпуск биометрических загранпаспортов

"Актуальный репортаж": москвич нашел свою кошку на видео из аэропорта

В Московском зоопарке в вольере белого медведя Диксона установили большую неваляшку. Это напоминающий детскую игрушку тренажер, представляющий из себя пластиковый буй с утяжелителем.

Диксона в прошлом году нашли на одноименном острове в Красноярском крае. У зверя было огнестрельное ранение и парализованы задние лапы. Сейчас хищник проходит реабилитацию под присмотром московских специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныевидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика