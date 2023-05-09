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09 мая, 22:45

Общество

Ветеранов Москвы поздравили с Днем Победы в Театре Луны

Ветеранов Москвы поздравили с Днем Победы в Театре Луны

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Ветеранов Москвы поздравили с Днем Победы в Театре Луны на Малой Ордынке. Для участников Великой Отечественной войны устроили премьеру спектакля "А зори здесь тихие".

Это постановка по одноименной книге Бориса Васильева о подвиге советских зенитчиц. По сюжету, молодые необученные девчонки противостоят опытным диверсантам ценой собственной жизни. И это перекликается со множеством реальных историй Великой Отечественной войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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