В России объявили минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

В 77-ю годовщину со Дня Победы в память о тех, кто не вернулся домой, объявлена всероссийская минута молчания.

Война длилась почти 4 года. Погибли десятки миллионов солдат и мирных жителей, разрушены тысячи городов и деревень, нанесен многомиллиардный ущерб. Задача россиян – помнить о тех, кто ценой своей жизни боролся за победу, за мирное небо над головой.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.