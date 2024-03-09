Москвичи на выборах президента РФ могут поучаствовать в акции #ВыбираемВместе2024

Москвичи, проголосовавшие в электронном формате на выборах президента России, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта текущего года.

Граждане могут выиграть до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы. Победители основного розыгрыша смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской. Один балл равен одному рублю. Эти баллы можно потратить у партнеров акции, например, в кафе.

Кроме того, для тех, кто голосует онлайн впервые, для избирателей старшего поколения и молодежи предусмотрены специальные гарантированные призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.