Европу захлестнула очередная волна COVID-19. За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 30%, сообщает ВОЗ.

В Италии, например, COVID-19 подтвержден более чем у 1 миллиона человек. При этом свыше 80% всех жителей вакцинированы.

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