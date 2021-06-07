Сильные ливни ожидаются в Москве

В Москве ожидаются мощные ливни. Кое-где дождь уже идет. В ближайшие несколько дней в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков.

Кроме сильных дождей, синоптики прогнозируют и грозы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.