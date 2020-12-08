МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на права в группах от автошкол

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МВД назвало причины, по которым будет отказывать в приеме экзамена у обучающихся в автошколах. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа.

В документе отмечается, что одним из оснований для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена станет отсутствие информации об учебной группе.

"(Основанием для отказа являются) отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", – сказано в документе.

Ранее МВД предложило внести отдельный перечень навыков вождения в новый административный регламент по проведению экзамена на права.

Кандидатам в водители будет необходимо показать такие навыки, как разворот задним ходом на ограниченном пространстве или ограниченной ширине проезжей части, железнодорожный переезд, проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков, навыки обгона и перестроения на дороге с двумя и более полосами. Всего перечень включает в себя 19 пунктов.

Также в ведомстве предложили допускать к сдаче экзаменов на права с 16 лет. В регламенте отмечается, что если заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, то должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата.

Сейчас экзамен можно сдать в 17 лет, а начать водить машину – с 18 лет.

