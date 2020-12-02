Автоэксперт оценил идею допуска к экзамену на права с 16 лет

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Главный редактор журнала "За рулем" автоэксперт Максим Кадаков заявил, что предложение разрешить в РФ сдавать экзамен на водительские права с 16 лет будет пользоваться спросом, сообщает RT.

По мнению автоэксперта, интерес к автомобилю как таковому и к получению водительских прав пока не угасает. Он напомнил, что сейчас обучаться на получение водительского удостоверения в автошколе можно с 16 лет.

Специалист подчеркнул, что обучаться но вождение легковым автомобилем можно с 16 лет, сдавать экзамен на получение прав – с 17 лет, а получить водительское удостоверение и садиться за руль – с 18 лет.

Согласно проекту нового административного регламента МВД, в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет. Отмечается, что в таком случае должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата.