В ГИБДД назвали принцип изменения теоретического экзамена на права

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Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин анонсировал адаптацию билетов к экзамену на водительские права к статистике аварийности на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что данные, собранные на месте ДТП, вносятся в аналитическую систему. В ней можно посмотреть, как растет аварийность, на каких участках и по каким причинам.

"Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий", – подчеркнул Шеюхин.

Ранее МВД России выступило с инициативой, согласно которой перечень грубых ошибок при сдаче экзамена на права может быть сокращен с 17 до 15. При этом часть позиций в конечном списке заменят уже существующие.

Кроме того, в ведомстве сформулировали перечень оснований для аннулирования результатов экзаменов на права. Причиной может стать жалоба кандидата или выявление фальшивого характера предоставленных им документов.

