06 декабря, 22:15Общество
Школьники и студенты из Москвы разбили лагерь на Южном полюсе
Школьники и студенты из Москвы разбили лагерь в Антарктиде. Их исследовательская станция названа в честь столицы.
Это первая молодежная экспедиция на южный полюс Земли. Установка лагеря заняла 12 часов. Он состоит из четырех модулей с теплыми переходами, солнечными батареями и спутниковой связью.
Расположился лагерь рядом с научной станцией "Новолазаревская". Кроме того, ребята установили там флаг Москвы 24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.