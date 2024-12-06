Школьники и студенты из Москвы разбили лагерь на Южном полюсе

Школьники и студенты из Москвы разбили лагерь в Антарктиде. Их исследовательская станция названа в честь столицы.

Это первая молодежная экспедиция на южный полюс Земли. Установка лагеря заняла 12 часов. Он состоит из четырех модулей с теплыми переходами, солнечными батареями и спутниковой связью.

Расположился лагерь рядом с научной станцией "Новолазаревская". Кроме того, ребята установили там флаг Москвы 24.

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