DHL с осени прекратит доставку внутри России

Компания DHL прекратит доставлять посылки внутри России. Курьерские услуги в Москве являются одними из самых востребованных. Получить заказы из магазинов, отправить что-то друзьям и родственникам – тысячи человек ежедневно заказывают доставку.

Как будет выглядеть рынок без DHL? Повлияли ли санкции на работу "Почты России"?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.