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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва сохранит меры поддержки ветеранам и членам их семей после окончания СВО. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Курс евро на Мосбирже превышал 102 рубля, доллар поднимался выше 93 рублей. Это данные торгов.

Правительство РФ расширило перечень профессий и должностей творческих работников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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