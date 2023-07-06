Новости часа: Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва сохранит меры поддержки ветеранам и членам их семей после окончания СВО. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Курс евро на Мосбирже превышал 102 рубля, доллар поднимался выше 93 рублей. Это данные торгов.

Правительство РФ расширило перечень профессий и должностей творческих работников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.