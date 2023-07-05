Эксперты оценили инициативу выселять соседей после 15 жалоб на шум

В Госдуме предложили внести критерии в Жилищный кодекс РФ, по которым можно выселять жильцов из квартиры за шум: для этого будет достаточно 15 заявлений в полицию от соседей в течение года. Разбираемся, нужны ли подобные корректировки в законодательстве.
Для злостных нарушителей
Предложение о поправках в Жилищный кодекс РФ уже направлено на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. По мнению инициаторов проекта, необходимо прописать, после какого количества жалоб в полицию шумных жильцов можно принудительно выселить из квартиры.
Уточняется, что статья 91 ЖК РФ предусматривает принудительное выселение из жилья за систематическое нарушение прав и интересов соседей, однако там нет расшифровки понятия "систематическое". При этом показатель в 15 заявлений уточнит этот термин и создаст "эффективный механизм воздействия на злостных нарушителей законодательства".
В тексте инициативы также сказано, что каждый пятый житель страны страдает от слишком шумных соседей. Главная проблема – это нарушения сна, с этим сталкивались 30% граждан. Еще 19% россиян из-за шума начали меньше отдыхать дома, 11% отмечают, что в квартире сложно работать. Такое же количество опрошенных стали более раздражительными.
Все не так просто?
В Жилищном кодексе действительно можно закрепить понятие "систематическое" нарушение прав соседей, однако этот показатель должен равняться не 15 заявлениям, а 3–5. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил эксперт по жилищному праву ТСЖ фонда "Жилищная солидарность" Виктор Федорук.
"В России существует законодательная практика выселения жильцов за шум, и такие случаи были. Однако предложенная инициатива только сыграет на руку нарушителям. То есть они до 15 раз в год смогут спокойно шуметь и коллекционировать заявления в полицию, прежде чем суд ими заинтересуется", – объяснил эксперт.
Федорук напомнил, что на сегодняшний день, в случае, если шумит арендатор квартиры, все претензии направляются собственнику жилья. Он принимает решение о его выселении. Если же порядок нарушает владелец, то процедура становится сложнее. Однако можно просить суд реализовать квартиру нарушителя с публичных торгов, а все вырученные с продажи деньги передать ему для покупки нового жилья в другом месте.
Также важно, чтобы шум действительно превышал допустимые значения, иначе жильцов могут выселять безосновательно, подчеркнул юрист Владимир Постанюк.
"Данным инструментом надо пользоваться с максимальной осторожностью, чтобы не допустить злоупотреблений. Такие процедуры должны быть максимально прозрачными, контролируемыми соответствующими инстанциями, а нормы права при этом не должны носить расплывчатый характер", – сказал специалист Москве 24.
Для этого потребуется предоставить доказательства: копии заявления в полицию, свидетельства соседей, аудио, видео и другие документы, чтобы выселение не происходило безосновательно, заключил юрист.
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