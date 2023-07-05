Эксперты оценили инициативу выселять соседей после 15 жалоб на шум

В Госдуме предложили внести критерии в Жилищный кодекс РФ, по которым можно выселять жильцов из квартиры за шум: для этого будет достаточно 15 заявлений в полицию от соседей в течение года. Разбираемся, нужны ли подобные корректировки в законодательстве.



Для злостных нарушителей

Предложение о поправках в Жилищный кодекс РФ уже направлено на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. По мнению инициаторов проекта, необходимо прописать, после какого количества жалоб в полицию шумных жильцов можно принудительно выселить из квартиры.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы от ЛДПР Предлагается закрепить показатель в 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей на гражданина-нарушителя в течение 12 месяцев как основание подачи искового заявления в судебные органы о принятии решения о принудительном выселении.

Уточняется, что статья 91 ЖК РФ предусматривает принудительное выселение из жилья за систематическое нарушение прав и интересов соседей, однако там нет расшифровки понятия "систематическое". При этом показатель в 15 заявлений уточнит этот термин и создаст "эффективный механизм воздействия на злостных нарушителей законодательства".

В тексте инициативы также сказано, что каждый пятый житель страны страдает от слишком шумных соседей. Главная проблема – это нарушения сна, с этим сталкивались 30% граждан. Еще 19% россиян из-за шума начали меньше отдыхать дома, 11% отмечают, что в квартире сложно работать. Такое же количество опрошенных стали более раздражительными.

Все не так просто?

В Жилищном кодексе действительно можно закрепить понятие "систематическое" нарушение прав соседей, однако этот показатель должен равняться не 15 заявлениям, а 3–5. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил эксперт по жилищному праву ТСЖ фонда "Жилищная солидарность" Виктор Федорук.

"В России существует законодательная практика выселения жильцов за шум, и такие случаи были. Однако предложенная инициатива только сыграет на руку нарушителям. То есть они до 15 раз в год смогут спокойно шуметь и коллекционировать заявления в полицию, прежде чем суд ими заинтересуется", – объяснил эксперт.





Виктор Федорук эксперт по жилищному праву На мой взгляд, если и вводить понятие "систематически", то это должно быть три-пять заявлений на шум в правоохранительные органы. И тогда должен подниматься вопрос о выселении человека.

Федорук напомнил, что на сегодняшний день, в случае, если шумит арендатор квартиры, все претензии направляются собственнику жилья. Он принимает решение о его выселении. Если же порядок нарушает владелец, то процедура становится сложнее. Однако можно просить суд реализовать квартиру нарушителя с публичных торгов, а все вырученные с продажи деньги передать ему для покупки нового жилья в другом месте.

Также важно, чтобы шум действительно превышал допустимые значения, иначе жильцов могут выселять безосновательно, подчеркнул юрист Владимир Постанюк.

"Данным инструментом надо пользоваться с максимальной осторожностью, чтобы не допустить злоупотреблений. Такие процедуры должны быть максимально прозрачными, контролируемыми соответствующими инстанциями, а нормы права при этом не должны носить расплывчатый характер", – сказал специалист Москве 24.





Владимир Постанюк юрист Перед тем как выселять жильца, нужно установить, что уровень шума был выше допустимого, что это происходило систематически и человек создал невыносимые условия для проживания соседей. А то заявлений может быть 15, а по факту – никаких нарушений.

Для этого потребуется предоставить доказательства: копии заявления в полицию, свидетельства соседей, аудио, видео и другие документы, чтобы выселение не происходило безосновательно, заключил юрист.