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Врачи прогнозируют в РФ подъем заболеваемости корью и коклюшем

Врачи прогнозируют в РФ подъем заболеваемости корью и коклюшем

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Инфекционисты прогнозируют в России серьезный подъем заболеваемости корью и коклюшем. Врачи считают, что это может произойти в ближайшие 4–5 лет из-за снижения иммунитета на фоне коронавируса.

Сейчас в стране набирает силу эпидемия свиного гриппа – школы и детские сады уже начали закрывать на карантин. В Подмосковье неотложная помощь перешла на усиленный режим работы.

Какая ситуация в стране? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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