В Москве представили первую систему сертификации нянь

В Москве представили первую систему сертификации домашнего персонала. Теперь родители смогут нанять няню с официальным сертификатом. Чтобы его получить, кандидаты должны будут пройти проверку по основным базам и посетить врача.

IT-платформа, на которой работает система, – разработка обладателя гранта Сергея Собянина. На сайте можно открыть реестр и бесплатно проверить, есть ли у няни сертификат соответствия профессии. Новая платформа вскоре появится и на городских порталах, включая mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.