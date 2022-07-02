Вторая "волна" аномальной жары придет в Москву в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станциях метро из-за концерта в "Лужниках".

В возрасте 101 года умер классик советской анимации Леонид Шварцман.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

