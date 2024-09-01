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01 сентября, 22:30

Общество

Москвичам рассказали, откуда привезли цветы в столицу ко Дню знаний

Москвичам рассказали, откуда привезли цветы в столицу ко Дню знаний

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На Рижский рынок ко Дню знаний привезли цветы из Эквадора, Колумбии, Кении, Нидерландов и Китая. Из российских регионов цветов меньше, однако их цена в 2–3 раза ниже импортных.

Вырастить цветы в России – задача сложная, рассказывают цветоводы. Исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Сообщество Флористов России" Ирина Романович объяснила это климатическими условиями страны. По ее словам, в РФ короткий теплый сезон, все остальное время специалисты выращивают цветы в теплице, и большие расходы идут на отопление и освещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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