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01 сентября, 09:15

Транспорт

Рижский вокзал откроется для пассажиров после реконструкции

Рижский вокзал откроется для пассажиров после реконструкции

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Рижский вокзал откроется для пассажиров спустя полтора года реконструкции. Первый поезд отправится уже 1 сентября. Пока это будут пригородные рейсы – до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево.

Вокзал был закрыт на реконструкцию 1 марта прошлого года. За это время на станции переустроили пути для запуска МЦД-4, построили две новые платформы с навесами и обновили навигацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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