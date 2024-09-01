Рижский вокзал откроется для пассажиров после реконструкции

Рижский вокзал откроется для пассажиров спустя полтора года реконструкции. Первый поезд отправится уже 1 сентября. Пока это будут пригородные рейсы – до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево.

Вокзал был закрыт на реконструкцию 1 марта прошлого года. За это время на станции переустроили пути для запуска МЦД-4, построили две новые платформы с навесами и обновили навигацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.