Река Загребка вышла из берегов после сильных дождей в Подмосковье

Повторный паводок начался в Подмосковье после резкого потепления и сильных дождей. В Богородском городском округе из берегов вышла река Загребка. Наиболее сложная ситуация сложилась в СНТ "Сирень", где вода подтопила дома, подвалы, дороги и дачные участки.

Местные жители передвигаются по территории в высоких резиновых сапогах. В некоторых домах вода уже зашла внутрь помещений. По словам дачников, подтоплены огороды, хозяйственные постройки и подъездные дороги. На месте работают сотрудники "Мособлпожспаса".

