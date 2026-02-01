Жители в Подольске отравились ядовитыми парами после ремонта у соседей

Семья из Подольска пытается доказать, что их квартира стала непригодной для проживания после того, как ядовитые пары от ремонта у соседей проникли в их жилье. В результате отравления ребенок попал в реанимацию. Администрация предлагала временное жилье в 50 километрах от города, но семья отказалась.

По словам экспертов, концентрация вредных веществ, таких как формальдегид, может возвращаться к норме годами, и единственным решением может быть полная замена конструкции пола. Адвокат рекомендует семье обратиться в страховую компанию, так как большинство ипотечных договоров включают страховку самого объекта недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.