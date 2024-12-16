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16 декабря, 18:15

Общество

Ракова: в будущем колледжи в Москве не будут уступать высшим учебным заведениям

Ракова: в будущем колледжи в Москве не будут уступать высшим учебным заведениям

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Столичная молодежь все чаще выбирает колледжи для продолжения образования после школы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В московских колледжах все бюджетные места заняты. На некоторых направлениях отмечается достаточно высокий конкурс, поэтому в 2024 году начнется разработка новых программ.

Большое интервью с Анастасией Раковой выйдет в понедельник, 16 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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