Ракова: в будущем колледжи в Москве не будут уступать высшим учебным заведениям

Столичная молодежь все чаще выбирает колледжи для продолжения образования после школы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В московских колледжах все бюджетные места заняты. На некоторых направлениях отмечается достаточно высокий конкурс, поэтому в 2024 году начнется разработка новых программ.

Большое интервью с Анастасией Раковой выйдет в понедельник, 16 декабря, в эфире телеканала Москва 24.