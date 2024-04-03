Мишустин назвал даты пересдачи ЕГЭ по выбору

Во время отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, когда можно будет пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Так, выпускники смогут прийти на пересдачу 4 и 5 июня.

Как отметил глава кабмина, возможность сдать экзамен повторно не требует законодательных изменений. Рособрнадзор и Минпросвещения будут регулировать этот процесс своими внутренними нормативными актами.

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