Двигатели модуля "Наука" на МКС отключили после незапланированных включений

29 июля, 21:15
Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил о незапланированно включившихся двигателях нового модуля "Наука". Такое включение грозит тем, что станция может серьезно изменить орбиту и, например, встать на пути космического мусора.
В NASA заявили, что опасности для экипажа нет. А в "Роскосмосе" уточнили, что шла работа с остатками топлива в модуле "Наука" и двигатели отключили.
Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.
Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".
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