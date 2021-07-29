Двигатели модуля "Наука" на МКС отключили после незапланированных включений

Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил о незапланированно включившихся двигателях нового модуля "Наука". Такое включение грозит тем, что станция может серьезно изменить орбиту и, например, встать на пути космического мусора.

В NASA заявили, что опасности для экипажа нет. А в "Роскосмосе" уточнили, что шла работа с остатками топлива в модуле "Наука" и двигатели отключили.

Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.

Модуль был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".