NASA назвало идеальным запуск корабля "Прогресс МС-34"

NASA назвало идеальным прошедший запуск корабля "Прогресс МС-34" с космодрома "Байконур". Транспортный грузовой корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Он выведен на орбиту и направляется к МКС. Полет до станции составит почти 50 часов. "Прогресс" доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, включая топливо для дозаправки, питьевую воду и кислород для пополнения атмосферы станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.