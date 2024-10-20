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20 октября, 22:15

Наука

В ночь на 21 октября москвичи могут наблюдать метеорный поток Ориониды

В ночь на 21 октября москвичи могут наблюдать метеорный поток Ориониды

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В ночь на 21 октября жители столицы могут наблюдать необычный звездопад. Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности – до 20 падающих звезд в час. Астрономическое явление происходит ежегодно осенью и считается самым завораживающим событием года. Метеоры врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Из-за высокой скорости они часто оставляют яркие следы. Как правило, поток состоит из белых метеоров. Также они бывают красного, желтого, оранжевого или сине-зеленого цветов. Лучшим временем для наблюдения станет вторая половина ночи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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