В ночь на 18 сентября москвичи наблюдали первое осеннее полнолуние. Оно же стало вторым в этом году суперлунием. В этот момент спутник Земли близко подошел к планете по своей орбите. Из-за этого Луна казалась гораздо больше и ярче, чем обычно.

Суперлуние совпало еще и с частичным затмением. В следующий раз полное лунное затмение увидеть в России можно будет ровно через год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.