Корабль "Союз МС-26" вернулся на Землю в ночь на 20 апреля

Корабль "Союз МС-26" приземлился в Казахстане в ночь на 20 апреля. На землю вернулись космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

За время пребывания на МКС российские космонавты выходили в открытый космос, чтобы установить на станцию спектрометр "Монитор всего неба", а также провели больше 40 научных экспериментов в сферах медицины и биотехнологий.

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