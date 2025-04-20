Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 09:30

Наука

Корабль "Союз МС-26" вернулся на Землю в ночь на 20 апреля

Корабль "Союз МС-26" вернулся на Землю в ночь на 20 апреля

"Мослекторий": Алексей Комов – о символах Крыма

Ученые нашли признаки жизни на планете в 124 световых годах от Земли

"Мослекторий": Дмитрий Кривошеев – о геноме

В Музее космонавтики прошел телемост со школьниками из регионов России

"Мослекторий": Арсений Миронов – о богатырях

Землю накрыла мощная магнитная буря

"Мослекторий": Евгений Максимов – об искусственном фотосинтезе

Акция "Космически!" прошла в парке "Зарядье"

Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Корабль "Союз МС-26" приземлился в Казахстане в ночь на 20 апреля. На землю вернулись космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

За время пребывания на МКС российские космонавты выходили в открытый космос, чтобы установить на станцию спектрометр "Монитор всего неба", а также провели больше 40 научных экспериментов в сферах медицины и биотехнологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика