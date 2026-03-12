Новости регионов: метеорит пролетел над черноморским побережьем России

Метеорит пролетел над черноморским побережьем России в ночь на 12 марта. Небесное тело видели в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и других городах. До Земли он не добрался, сгорев в атмосфере.

В Башкирии метели сдувают машины с трассы. Так случилось с одним из фургонов. Водитель автомобиля даже пытался прикрыть его от ветра, но стихия оказалась сильнее. Из-за непогоды на нескольких трассах региона перекрыто движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.