Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:30

Наука

Новости регионов: метеорит пролетел над черноморским побережьем России

Новости регионов: метеорит пролетел над черноморским побережьем России

Венера станет главной целью России для изучения в дальнем космосе

Магнитная буря накроет Землю 13 марта

"Мослекторий": Денис Прудник – о стыковке "Союза-19" и "Аполлона"

"Роскосмос" к 8 Марта опубликовал фотографии туманностей в форме цветов

Школа молодых ученых в Москве подготовила лекции, обсуждения и встречи

"Мослекторий": Владимир Алипов – об эмоциях и мозге

Записаться в кандидаты в космонавты стало возможно через "Госуслуги"

"Мослекторий": Денис Прудник – о развитии космических проектов

Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

Метеорит пролетел над черноморским побережьем России в ночь на 12 марта. Небесное тело видели в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и других городах. До Земли он не добрался, сгорев в атмосфере.

В Башкирии метели сдувают машины с трассы. Так случилось с одним из фургонов. Водитель автомобиля даже пытался прикрыть его от ветра, но стихия оказалась сильнее. Из-за непогоды на нескольких трассах региона перекрыто движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукатранспортпогодарегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика