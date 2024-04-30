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Новости

30 апреля, 18:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Собянин рассказал о возвращении юных москвичей из Большой арктической экспедиции

Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

Собянин: 24,5 млн туристов посетили Москву в 2023 году

Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в Москве в 2024 году

Собянин рассказал о благоустройстве 120 территорий объектов образования в 2024 году

Новости часа: ремонт идет в Центре театра и кино и в "Хоре солистов" в Москве

Новости часа: в Москве отремонтируют 23 дома пушкинской эпохи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число иностранных туристов в Москве достигнет шести миллионов человек к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пункты "Москва помогает" работают на 25 площадках фестиваля "Пасхальный дар". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина

Вечером в Москве местами пройдут дожди, скорость ветра уже достигает 15 метров в секунду. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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