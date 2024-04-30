Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число иностранных туристов в Москве достигнет шести миллионов человек к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пункты "Москва помогает" работают на 25 площадках фестиваля "Пасхальный дар". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина

Вечером в Москве местами пройдут дожди, скорость ветра уже достигает 15 метров в секунду. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.