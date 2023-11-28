28 ноября, 11:45Новости
Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 150 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.
Для креативных предпринимателей заработал сервис по защите интеллектуальной собственности, сообщают столичные власти.
Площадка проекта "Питомцы в Москве" получила национальную премию по ландшафтной архитектуре, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.