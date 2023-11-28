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Новости

28 ноября, 11:45

Новости

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

Собянин: более 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: каток на ВДНХ будет проводить зарядки с 28 ноября

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами

Новости часа: Собянин поздравил Машкова с 60-летием

Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 150 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Для креативных предпринимателей заработал сервис по защите интеллектуальной собственности, сообщают столичные власти.

Площадка проекта "Питомцы в Москве" получила национальную премию по ландшафтной архитектуре, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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