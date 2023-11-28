Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 150 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Для креативных предпринимателей заработал сервис по защите интеллектуальной собственности, сообщают столичные власти.

Площадка проекта "Питомцы в Москве" получила национальную премию по ландшафтной архитектуре, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.