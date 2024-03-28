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Новости

28 марта, 18:15

Новости

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

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Собянин: Москва одобрила 46 заявок на получение грантов на развитие бизнеса

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Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

У аэропорта Шереметьево открылась обновленная развязка. Она включает путепровод через пути МЦД-3 и новые съезды с Международного на Ленинградское шоссе. На открытии нового транспортного объекта побывал Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что этот проект позволит не только разгрузить движение, но и проложить пути для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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