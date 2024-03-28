Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

У аэропорта Шереметьево открылась обновленная развязка. Она включает путепровод через пути МЦД-3 и новые съезды с Международного на Ленинградское шоссе. На открытии нового транспортного объекта побывал Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что этот проект позволит не только разгрузить движение, но и проложить пути для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.