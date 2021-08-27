Собянин прокомментировал скульптуру "Большая глина № 4"

О том, что будет со скульптурой, которую установили около бывшего здания ГЭС-2, рассказал Сергей Собянин во время посещения "Российской креативной недели" в Парке Горького.

Комментируя арт-объект, градоначальник заявил, что ему сложно провести четкую грань между креативными и не креативными музеями.

"Третьяковка, вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина – креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле", – сказал Собянин.

Работу швейцарца Урса Фишера под названием "Большая глина № 4" открыли на Болотной набережной в середине августа. Из-за своих очертаний она вызвала неоднозначную реакцию у москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.