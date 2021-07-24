Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Запись появилась на странице мэра в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что для Москвы день торговли – это городской праздник, потому что в отрасли работают 1,5 миллиона человек. Собянин отметил, что именно работники сферы услуг дарят людям хорошее настроение и создают атмосферу города. Мэр также поблагодарил продавцов, которые остаются на рабочих местах и обслуживают покупателей во время пандемии.

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