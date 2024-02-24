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24 февраля, 20:30

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Собянин сообщил, что в ТиНАО построят дорогу от Саларьево до Калужского шоссе

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят дорогу от Саларьево до Калужского шоссе

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Дорогу от Саларьево до Калужского шоссе построят в ТиНАО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, длина новой трассы составит чуть больше 5 километров, в рамках проекта возведут две эстакады и мост через реку Сосенку. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

В метро тестируют новый способ активации пополнения "Тройки" на турникетах. Если испытание пройдет успешно, то пользоваться желтым терминалом больше не придется.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столице и области до утра понедельника, 26 февраля. Местами выпадут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в ночные время с мокрым снегом. Надолго ли оттепель задержится в городе – в эфире телеканала Москва 24.

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