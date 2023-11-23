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Новости

23 ноября, 11:30

Экономика

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности. Промышленные технопарки должны будут соответствовать определенным требованиям, отметил мэр столицы.

В Москве завершили первый этап благоустройства у станции МЦД-3 Зеленоград – Крюково. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дни открытых дверей на культурных площадках Москвы за год посетили почти 200 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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