Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности. Промышленные технопарки должны будут соответствовать определенным требованиям, отметил мэр столицы.

В Москве завершили первый этап благоустройства у станции МЦД-3 Зеленоград – Крюково. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дни открытых дверей на культурных площадках Москвы за год посетили почти 200 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.