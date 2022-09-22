Новости часа: Собянин подписал указ о выплатах мобилизованным москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал указ о выплатах мобилизованным москвичам от 50 тысяч рублей до 1 миллиона (в случае тяжелого ранения).

Дмитрий Песков сообщил, что информация об ажиотаже в аэропортах из-за частичной мобилизации очень преувеличена.

Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных могут их близкие родственники. Об этом рассказали в ЦБ РФ.

Планов разделения рисков по невыплате мобилизованными кредитов нет. Так заявил замглавы Минфина РФ.

Депутаты, кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в СВО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил своим коллегам присоединиться к резервистам.