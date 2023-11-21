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21 ноября, 17:45

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Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Собянин: все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

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Первым двум диаметрам МЦД исполнилось четыре года. Эти магистрали быстро влились в транспортный порядок. Москвичи могут экономить не только время, но и деньги при смене транспорта. Кроме того, жители столицы совершили более 725 миллионов поездок на МЦД за четыре года.

Как отметил Сергей Собянин, все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года. Подробнее о том, какие магистрали разгрузил один из самых амбициозных проектов в истории столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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