Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве еще две больницы перешли на цифровой безбумажный формат. Цифровизация позволяет московским врачам больше времени уделять пациентам. Об этом заявил Сергей Собянин.

Участок реки Нищенки недалеко от станции МЦК Нижегородская очистили от ила. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Центры "Мои документы" подготовили праздничную программу ко Дню матери. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.