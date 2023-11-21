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Новости

21 ноября, 14:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве еще две больницы перешли на цифровой безбумажный формат. Цифровизация позволяет московским врачам больше времени уделять пациентам. Об этом заявил Сергей Собянин.

Участок реки Нищенки недалеко от станции МЦК Нижегородская очистили от ила. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Центры "Мои документы" подготовили праздничную программу ко Дню матери. Информация об этом появилась на сайте mos.ru.

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