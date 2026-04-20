Собянин заявил о завершении строительства станции "Бульвар Генерала Карбышева"

На северо-западе столицы завершается строительство станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" на новой линии, сообщил Сергей Собянин. Первый участок – от "Делового центра" до этой станции – планируют открыть уже в этом году.

Сейчас на объекте продолжаются работы по установке инженерного оборудования, настраиваются эскалаторы, готовится монтаж навигации и скамеек. Отделка станции выполнена более чем наполовину. Для пассажиров предусмотрены два подземных вестибюля с выходами на улицу Маршала Тухачевского и бульвар Генерала Карбышева.

