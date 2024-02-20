Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 22:15

Новости

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Собянин: транспортная система Москвы станет основой развития города

Новости часа: дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Собянин: продлим дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2

Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

Московские предприятия поставили городу 830 тыс упаковок лекарств – Собянин

Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. В их числе и Можайский район. Всего там планируют расселить 148 домов и предоставить новое жилье 25,3 тысячи жителей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Реновация предполагает не только строительство жилья. Районы развивают комплексно: делают их комфортными для жизни, строят детские сады, школы и поликлиники. Кроме того повышают качество транспортной доступности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоНаталья МезинаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика