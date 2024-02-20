20 февраля, 22:15Новости
Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации
Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. В их числе и Можайский район. Всего там планируют расселить 148 домов и предоставить новое жилье 25,3 тысячи жителей. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Реновация предполагает не только строительство жилья. Районы развивают комплексно: делают их комфортными для жизни, строят детские сады, школы и поликлиники. Кроме того повышают качество транспортной доступности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.