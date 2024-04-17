Москвичам рассказали о главных новостях 17 апреля

В правительстве Москвы произошли кадровые перестановки. Сергей Собянин назначил на должность заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. Кроме того, Собянин назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву своим заместителем в правительстве города.

В семи округах Москвы построят 16 промышленных объектов. Например, в Очаково-Матвеевском появится завод по выпуску продуктов питания и полуфабрикатов. В Марьиной Роще откроют производственный технопарк.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По прогнозу, в ближайшие двое суток в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

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