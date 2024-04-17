Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях 17 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях 17 апреля

Новости часа: Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов в Москве

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

В правительстве Москвы произошли кадровые перестановки. Сергей Собянин назначил на должность заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. Кроме того, Собянин назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву своим заместителем в правительстве города.

В семи округах Москвы построят 16 промышленных объектов. Например, в Очаково-Матвеевском появится завод по выпуску продуктов питания и полуфабрикатов. В Марьиной Роще откроют производственный технопарк.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По прогнозу, в ближайшие двое суток в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикагородпогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика