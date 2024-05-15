Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 15:00

Город

Новости часа: в московском метро началась проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: в московском метро началась проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В метро началась проходка тоннелей Рублево-Архангельской линии. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение транспорта в ЦАО временно перекроют 18 мая из-за велофестиваля. О перекрытии в центре столицы предупредил Дептранс.

Первая российская клубника поступила на столичные ярмарки выходного дня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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