Кремль не пожалел о приглашении СМИ из недружественных стран на встречу с Путиным

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Кремль не пожалел о приглашении сотрудников СМИ из недружественных государств на встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле нет ни сожалений, ни разочарований", – сказал он.

Песков также прокомментировал мнение о том, что российскому лидеру не стоило вступать в диалог с журналистами из недружественных стран, которые могли исказить услышанное на встрече.

Песков подчеркнул, что в Кремле не согласны с такой позицией.

Ранее Владимир Путин рассказал о своем отношении к тому, что в некоторых западных изданиях его изображают в виде злодея на карикатурах. Президент пошутил, что их авторы правильно делают.

Глава государства также добавил, что его пресс-секретарь не показывал ему примеров подобных публикаций.

