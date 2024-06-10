Богомолов не будет объединять Театр Виктюка и Театр на Бронной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Театр Романа Виктюка не будет объединен с Театром на Малой Бронной, рассказал новый художественный руководитель Театра Виктюка Константин Богомолов, пишет ТАСС.

О том, что Богомолов возглавил этот театр, стало известно 7 июня. При этом он сохранил должность художественного руководителя Театра на Бронной, которую занимал до нового назначения.

"Это пространство и пространство на Бронной – это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга и быть зеркалом друг друга. То, что этим пространством руководит та же команда, что и на Малой Бронной, – это для нас и вызов, и признание со стороны города наших успехов в менеджменте театра", – отметил он, комментируя вопрос журналистов о том, планируется ли слияние двух театральных площадок.

В ходе беседы с представителями СМИ, которая состоялась после собрания в Театре Виктюка, Богомолов обратил внимание, что смена руководства пространства не направлена на его ликвидацию. По его словам, кадровые перестановки были проведены, чтобы этот театр "тоже стал эффективно работать".

Ранее Богомолов рассказал телеканалу Москва 24, что считает своей главной задачей в качестве нового художественного руководителя Театра Виктюка сделать его точкой притяжения для гостей и жителей столицы. Он подчеркнул, что при этом не собирается зачищать площадку, чтобы начать все с нуля, но и успокоительные речи тоже произносить не намерен.